Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на игроков команды. Об этом сообщает Sports24.
По его словам, необходимость одиннадцатиклассников сдавать единый госэкзамен оказывает психологическое давление на футболистов, однако не является большой проблемой. «Когда они приезжают с экзаменов, чувствуется волнение. Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники», — поделился бывший нападающий российской сборной.
Кержаков подчеркнул, что не считает правильной практику, когда юные спортсмены сдают ЕГЭ. «Нужно либо корректировать сроки, либо менять возраст», — заявил он. По мнению тренера, профессионалы должны концентрироваться на игре «хотя бы во время матча».
В марте 2018-го Кержаков возглавил юношескую сборную страны. Специалист будет работать со спортсменами не старше 2001 года рождения. Его контракт действует до конца 2019 года.
34-летний Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и однажды — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».
Последние новости
Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами Российского сноубордиста застрелили в США США покончили с политическим кризисом в Молдавии
Комментарии1
Футбол , Александр Кержаков , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грищук завершил шахматный турнир в Норвегии победой
Хоккеист Любушкин продлил сотрудничество с «Аризоной»
Хабиб не получает удовольствия от побед
Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018
Бывшая жена Тайсона рассказала о связи с Питтом
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение