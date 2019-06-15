Новый поворот в деле Криштиану Роналду об изнасиловании

Дело знаменитого футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь набирает ход, сообщает "Советский спорт".

Истец Кэтрин Майорга передала дело в Федеральный суд. Ранее суд Лас-Вегаса закрыл дело Роналду.

Теперь ожидаются новые заседания по этому скандалу. Юридическая команда Роналду уже ответила на иск своими собственными судебными документами, которые, по-видимому, изложат аргументы в пользу прошлого решения суда, чтобы закрыть дело.

Напомним, что Майорга утверждает, что в 2009 году Криштиану Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере в Лас-Вегасе после вечеринки в ночном клубе.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду стал лишь двадцатым в рейтинге самых дорогих игроков.