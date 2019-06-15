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Новый поворот в деле Криштиану Роналду об изнасиловании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Дело знаменитого футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь набирает ход, сообщает "Советский спорт".
Истец Кэтрин Майорга передала дело в Федеральный суд. Ранее суд Лас-Вегаса закрыл дело Роналду.
Теперь ожидаются новые заседания по этому скандалу. Юридическая команда Роналду уже ответила на иск своими собственными судебными документами, которые, по-видимому, изложат аргументы в пользу прошлого решения суда, чтобы закрыть дело.
Напомним, что Майорга утверждает, что в 2009 году Криштиану Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере в Лас-Вегасе после вечеринки в ночном клубе.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду стал лишь двадцатым в рейтинге самых дорогих игроков.
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