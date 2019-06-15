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Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке» 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболисты московского "Спартака" вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону. В субботу прошло медицинское обследование игроков.
Среди тех, кто прошел медосмотр был и капитан "Спартака" Денис Глушаков. Ранее говорилось, что полузащитник покинет команду. Однако Денис находился вместе со всей командой. Также прошли обследование Дмитрий Комбаров и вернувшиеся из аренды в "Крыльях Советов" Артем Тимофеев и Джано Ананидзе.
Защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин, игравшие за сборную России, присоединятся к команде 20 июня. Также вернется из аренды в тульском "Арсенале" еще один полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев.
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Футбол , Денис Глушаков , Артем Тимофеев , Джано Ананидзе , Зелимхан Бакаев , Дмитрий Комбаров , Роман Зобнин , Спартак
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