Рибери назвал главную несправедливость в своей карьере

Бывший игрок "Баварии" Франк Рибери до сих пор переживает из-за того, что не получил "Золотой мяч" в 2013 году.

"Это главная несправедливость в моей карьере. И так думаю не только я, а многие люди. Я был лучшим, но занял только третье место в голосовании. Хотя в том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду. Такова правда", — приводит слова француза Sport Witness.

Напомним, что в 2013 году "Золотой мяч" получил португалец Криштиану Роналду. За него проголосовали 27,99% респондентов. Он опередил Лионеля Месси (24,72%) и Франка Рибери (23,36%).

В сезоне 2012/13 "Бавария", лидером которой тогда был Рибери, выиграла требл.