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«Воу-воу, полегче, Артем!: фото Дзюбы взволновало поклонниц 

Рамблер + ещё 2 39 минут назад
Фото: Instagram
Футболист сборной России Артем Дзюба впечатлил поклонников фото в плавках у бассейна. На нем он демонстрирует безукоризненный пресс и свой уже фирменный жест — приложенную к голове руку.
На прошлогоднем чемпионате мира тренер национальной сборной Станислав Черчесов этим жестом выразил спортсмену свое восхищение после того, как тот забил гол в ворота соперников.
«Всем хороших выходных!» — написал Дзюба в инстаграме, сопроводив пост хештегом "отпуск". Фото вчечатлило в первую очередь поклонниц 30-летнего спортсмена.
«Воу-воу, полегче, Артем», «Ну что за дела, Артем? Как я теперь работать буду весь день?», «Это новая обложка Men's Health», — написали в комментариях.
Впрочем, некоторые не исключили, что столь идеальная картинка получилась благодаря фотошопу.
Футбол , Станислав Черчесов , Артем Дзюба
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