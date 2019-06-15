Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ливерпуль» готов продать Салаха 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Ливерпуль" может продать нападающего Мохамеда Салаха, передает "Советский спорт".
По информации Le 10 Sport, египетский футболист может покинуть клуб из-за желания руководства "красных" приобрести форварда "Лилля" Николя Пепе. Отмечается, что между главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и Салахом ухудшились отношения. Немецкий специалист готов расстаться с футболистом, если это повысит шансы на трансфер Пепе.
В прошедшем сезоне Пепе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач.
Салах сыграл в 52 матчах за "Ливерпуль". В его активе 27 голов и 13 передач.
Ранее Салах раскритиковал журналистов и фанатов из-за сорванной молитвы.
Газета.Ru: последние новости
Глушаков ответил на вопрос о будущем в "Спартаке" Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании
Футбол , Юрген Клопп , Мохамед Салах , Николя Пепе , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Воу-воу, полегче, Артем!: фото Дзюбы взволновало поклонниц
Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Загитова записала видеообращение сыну Плющенко
Рибери назвал главную несправедливость в своей карьере
Ягудин рассказал о конфликте на шоу Авербуха
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение