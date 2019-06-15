«Ливерпуль» готов продать Салаха 

"Ливерпуль" может продать нападающего Мохамеда Салаха, передает "Советский спорт".
По информации Le 10 Sport, египетский футболист может покинуть клуб из-за желания руководства "красных" приобрести форварда "Лилля" Николя Пепе. Отмечается, что между главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и Салахом ухудшились отношения. Немецкий специалист готов расстаться с футболистом, если это повысит шансы на трансфер Пепе.
В прошедшем сезоне Пепе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач.
Салах сыграл в 52 матчах за "Ливерпуль". В его активе 27 голов и 13 передач.
Ранее Салах раскритиковал журналистов и фанатов из-за сорванной молитвы.