«Ливерпуль» готов продать Салаха

По информации Le 10 Sport, египетский футболист может покинуть клуб из-за желания руководства "красных" приобрести форварда "Лилля" Николя Пепе . Отмечается, что между главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и Салахом ухудшились отношения. Немецкий специалист готов расстаться с футболистом, если это повысит шансы на трансфер Пепе.

В прошедшем сезоне Пепе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач.

Салах сыграл в 52 матчах за "Ливерпуль". В его активе 27 голов и 13 передач.

Ранее Салах раскритиковал журналистов и фанатов из-за сорванной молитвы.