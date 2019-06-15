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ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА продлит контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру».
По информации источника, стороны близки к заключению нового договора на один год с возможностью продления еще на год. Официально о том, что Дзагоев останется в ЦСКА, будет объявлено в ближайшее время.
9 июня сообщалось, что в российском полузащитнике заинтересован мексиканский «Тигрес». Контракт футболиста истекает 1 июля 2019 года, а клуб хотел подписать его на правах свободного агента. Сейчас Дзагоев продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена. Травму он получил в феврале.
Дзагоев выступает в ЦСКА с 2008 года. Он трижды выигрывал чемпионат России, три раза становился обладателем национального кубка.
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