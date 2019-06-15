Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: ТАСС
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера. Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор клуба Александр Медведев.
Также Медведев подтвердил, что полузащитник Юрий Жирков продолжит выступать в составе действующих чемпионов России в сезоне-2019/20. Соглашения 35-летнего Жиркова и 36-летнего Анюкова были рассчитаны до 30 июня.
"Жирков остается в составе, а Анюков — в системе клуба на тренерской должности, — сказал Медведев. — Луке Джорджевичу (черногорский нападающий два сезона выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды — прим. ТАСС) предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него".
"Что касается комплектования команды, мы будем сообщать информацию по мере заключения договоров. Мы работаем, наша цель не изменилась — это точечное усиление. Имен игроков, которые приходят и уходят, я называть не буду", — добавил он.
Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года, вместе с командой из Санкт-Петербурга он выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал чемпионом страны сезона-2018/19. Анюков играл за "Зенит" с 2005 по 2019 год, став пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.
ТАСС: последние новости
СМИ: "Ливерпуль" может продать Мохаммеда Салаха ВЦИОМ: спустя год после ЧМ-2018 почти 90% россиян убеждены, что его организовали достойно Черчесов: задача сборной России - не подняться в рейтинге ФИФА, а выйти на Евро-2020
Комментарии
Футбол , Лука Джорджевич , Александр Анюков , Юрий Жирков , УЕФА , Зенит , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нелепая смерть. Тренер отреагировал на гибель Кольцова
ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева
«Спартак» решил расстаться с Селиховым
«Ливерпуль» готов продать Салаха
«Воу-воу, полегче, Артем!: фото Дзюбы взволновало поклонниц
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение