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Ван Дейк стал самым скоростным игроком Лиги чемпионов минувшего сезона 

SPORT24.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал самым скоростным футболистом в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона. Центральный защитник в первом матче полуфинала против «Барселоны» (0:3) в одном из эпизодов игры разогнался до скорости 34,5 км/ч, что является лучшим показателем в турнире, сообщает BTSport. Примечательно, что этот момент произошел на 91-й минуте матча.
Ван Дейк превзошел предыдущие зарегистрированные скоростные рекорды: Лерой Сане из «Манчестер Сити» (34,4 км/ч в матче против «Хоффенхайма»), Кайл Уокер из «Манчестер Сити» (34,2 км/ч в матче против «Тоттенхэма») и полузащитник «Реала» Гарет Бэйл (33,8 км/ч в матче против «Ромы»).
В прошедшем сезоне Ван Дейк провел в АПЛ, Лиге чемпионов и Лиге наций в сумме 56 матчей за клуб и сборную. С «Ливерпулем» он выиграл ЛЧ и стал вторым в АПЛ, а с командой Голландии дошел до финала Лиги наций.
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Футбол , Кайл Уокер , Гарет Бэйл , Ван Дейк , Реал
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