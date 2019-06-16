Ван Дейк стал самым скоростным игроком Лиги чемпионов минувшего сезона

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал самым скоростным футболистом в Лиге чемпионов по итогам минувшего сезона. Центральный защитник в первом матче полуфинала против «Барселоны» (0:3) в одном из эпизодов игры разогнался до скорости 34,5 км/ч, что является лучшим показателем в турнире, сообщает BTSport. Примечательно, что этот момент произошел на 91-й минуте матча.

В прошедшем сезоне Ван Дейк провел в АПЛ, Лиге чемпионов и Лиге наций в сумме 56 матчей за клуб и сборную. С «Ливерпулем» он выиграл ЛЧ и стал вторым в АПЛ, а с командой Голландии дошел до финала Лиги наций.