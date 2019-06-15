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Украинские футболисты впервые стали победителями ЧМ для игроков не старше 20 лет 

ТАСС + ещё 3 46 минут назад
Фото: EPA
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет. Турнир проходил в Польше.
В составе победителей дублем отметился Владислав Супряга (24-я, 53-я минуты), еще один мяч на счету Георгия Цитаишвили (89), у проигравших отличился Кан Ин Ли. В пятницу в матче за третье место сборная Эквадора в дополнительное время обыграла команду Италии со счетом 1:0.
Сборная Украины не потерпела на чемпионате мира ни одного поражения и впервые стала победителем турнира. На групповом этапе украинцы заняли первое место в группе D, обыграв команды США и Катара и сыграв вничью со сборной Нигерии. В плей-офф украинские футболисты обыграли команды Панамы, Колумбии и Италии.
Сборная России не сумела квалифицироваться в финальную стадию турнира.
Чемпионат мира проводится с 1977 года, его первым победителем стала сборная СССР, которая впоследствии по одному разу выиграла серебряные и бронзовые медали первенства. Рекордсменом по количеству побед является сборная Аргентины, шесть раз выигрывавшая турнир. В позапрошлом году чемпионом мира стала команда Англии, в финале обыгравшая сборную Венесуэлы, третьими стали итальянцы.
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