«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Понсе

Как стало известно Sport24.ru, центральный нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком» . О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Сезон-2018/19 Понсе провел в аренде в АЕК. В 43 матчах футболист забил 21 мяч и сделал 4 голевые передачи. По окончании сезона греческий клуб решил не выкупать права на игрока по экономическим соображениям.

Понсе является воспитанником аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году «Рома» приобрела его за 4,2 млн евро, заключив с игроком пятилетний контракт. В качестве футболиста «Ромы» Понсе играл на правах аренды за «Ньюэллс Олд Бойз», «Гранаду» и «Лилль». За главную команду «Ромы» форвард не провел ни одного матча.

Как ранее сообщал журналист Пабло Мендоса, трансфер 22-летнего аргентинца обойдется московскому клубу примерно в 8 млн долларов.