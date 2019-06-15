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«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Понсе 

SPORT24.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: ФК "Рома"
Как стало известно Sport24.ru, центральный нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком». О сделке будет объявлено в ближайшее время.
Сезон-2018/19 Понсе провел в аренде в АЕК. В 43 матчах футболист забил 21 мяч и сделал 4 голевые передачи. По окончании сезона греческий клуб решил не выкупать права на игрока по экономическим соображениям.
Понсе является воспитанником аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году «Рома» приобрела его за 4,2 млн евро, заключив с игроком пятилетний контракт. В качестве футболиста «Ромы» Понсе играл на правах аренды за «Ньюэллс Олд Бойз», «Гранаду» и «Лилль». За главную команду «Ромы» форвард не провел ни одного матча.
Как ранее сообщал журналист Пабло Мендоса, трансфер 22-летнего аргентинца обойдется московскому клубу примерно в 8 млн долларов.
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