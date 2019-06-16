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Бывший футболист сборной России захотел стать депутатом 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: @dmitrybulykin
Бывший футболист сборной России, московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы. Новостью спортсмен поделился на своей странице в Instagram.
Он рассказал, что программа почти сформирована, и позже он будет готов ее презентовать. В настоящее время идет сбор подписей.
«Я москвич, люблю Москву, хочется сделать ее краше и спортивнее, спорт мне близок, поэтому хочется, чтобы в каждом дворе были спортивные площадки, безопасность была, и дети занимались спортом, физкультурой, а не сидели в подъездах, пили и курили», — написал Булыкин.
Также спортсмен пообещал, что никогда не станет игнорировать обращения москвичей. Он выразил надежду на то, что местные жители его поддержат, и ему удастся воплотить свои идеи в жизнь.
Дмитрий Булыкин начал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве» в 1997 году, в России также выступал за столичное «Динамо». В Европе нападающий защищал цвета немецких «Байера» и «Фортуны», бельгийского «Андерлехта», а также голландских «АДО Ден Хаг», «Аякса» и «Твенте». За сборную России он провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.
О завершении профессиональной карьеры Булыкин объявил в марте 2016 года.
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Комментарии
Футбол , Дмитрий Булыкин , Мосгордума
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