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СМИ: Серхио Рамос потратил на свою свадьбу три миллиона евро 

360tv.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: eurosport.ru
После семи лет отношений защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сочетался узами брака с телеведущей Пилар Руби. Об этом сообщила «Экспресс газета».
На торжество, которое прошло в испанской Севилье в минувший уик-энд, было приглашено 500 человек. Среди них оказалась и чета Бэкхемов.
По данным издания, футболист потратил на свадьбу три миллиона евро (более 200 миллионов рублей). Изысканная еда, свыше 200 бутылок премиального вина из погребов Эмилио Моро, а также музыкальное сопровождение от шведской группы Europe обошлись Рамосу «в копеечку».
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