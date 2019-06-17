СМИ: Серхио Рамос потратил на свою свадьбу три миллиона евро

После семи лет отношений защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сочетался узами брака с телеведущей Пилар Руби. Об этом сообщила «Экспресс газета».

На торжество, которое прошло в испанской Севилье в минувший уик-энд, было приглашено 500 человек. Среди них оказалась и чета Бэкхемов.

По данным издания, футболист потратил на свадьбу три миллиона евро (более 200 миллионов рублей). Изысканная еда, свыше 200 бутылок премиального вина из погребов Эмилио Моро, а также музыкальное сопровождение от шведской группы Europe обошлись Рамосу «в копеечку».