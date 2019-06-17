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Смолов окончил аспирантуру Саратовского государственного университета 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов окончил аспирантуру в Саратовского государственного университета имени Чернышевского, сообщает "Советский спорт".
Смолов защищал выпускную работу на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ под названием "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".
При этом Смолов не защищал кандидатскую диссертацию, а лишь официально окончил аспирантуру, написав соответствующую работу, поэтому степень кандидата наук спортсмену еще не присвоена.
Фотографии со Смоловым в университете опубликовали в соцсетях другие учащиеся заведения.
Ранее Смолов отреагировал на освобождение журналиста Иван Голунова.
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