Смолов окончил аспирантуру Саратовского государственного университета

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов окончил аспирантуру в Саратовского государственного университета имени Чернышевского, сообщает "Советский спорт".

Смолов защищал выпускную работу на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ под названием "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".

При этом Смолов не защищал кандидатскую диссертацию, а лишь официально окончил аспирантуру, написав соответствующую работу, поэтому степень кандидата наук спортсмену еще не присвоена.

Фотографии со Смоловым в университете опубликовали в соцсетях другие учащиеся заведения.

Ранее Смолов отреагировал на освобождение журналиста Иван Голунова.