В «Реале» началась забастовка

Четыре игрока мадридского «Реала» отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с десятью футболистами, однако Гарет Бэйл , Иско, Лукас Васкес Даниель Себальос , входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать «Реал». При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.

Отмечается, что «королевскому клубу» необходимо продать кого-то из футболистов, чтобы выполнить условия финансового фэйр-плей. Этим летом «Реал» уже потратил на новичков более 300 миллионов евро.