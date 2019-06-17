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В «Реале» началась забастовка 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Javier Barbancho / Reuters
Четыре игрока мадридского «Реала» отказались уходить, несмотря на желание клуба продать их. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в Мадриде рассматривают возможность расставания сразу с десятью футболистами, однако Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос, входящие в этот список, уже сообщили руководству о том, что не собираются покидать «Реал». При этом игроки готовы не получать достаточно игрового времени в сезоне-2019/2020.
Отмечается, что «королевскому клубу» необходимо продать кого-то из футболистов, чтобы выполнить условия финансового фэйр-плей. Этим летом «Реал» уже потратил на новичков более 300 миллионов евро.
В частности, в клуб пришли полузащитник Эден Азар, за которого «Реал» заплатил около 100 миллионов евро, и форвард Лука Йович — на него было потрачено около 70 миллионов.
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Футбол , Лукас Васкес , Эден Азар , Даниель Себальос , Гарет Бэйл , Лука Йович , Реал
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