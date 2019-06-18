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Тренер сборной Бразилии дал совет Неймару 

Газета.Ru + ещё 13 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о возможном уходе нападающего национальной команды Неймара из "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
"Я бы перешел в команду, где всегда чувствовал бы себя счастливым как человек. Это должна быть семья. Только в этом случае можно проявить свои лучшие качества. Это очень специфическая ситуация, которая находится в области профессионализма", — цитирует Тите Globo Esporte.
В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 17 матчах в составе "ПСЖ", в которых он смог оформить 15 голов и отдать восемь передач.
Ранее сообщалось, что Неймар готовится к возвращению в "Барселону".
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