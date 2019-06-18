«Волки» без вожака: Тотти покинул «Рому» из-за конфликта с руководством

Бывший капитан римской «Ромы» Франческо Тотти сообщил о своем уходе из клуба. Чемпион мира в составе сборной Италии собрал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о своем решении покинуть пост технического директора «волков», пишет издание Tuttosport.

«Я надеялся, что этот момент никогда не придет, однако этот тяжелый день наступил. Руководство знало о моих намерениях и желании сделать многое для команды на посту технического директора, но меня не наделили достаточными полномочиями для принятия ответственных решений», — сказал 42-летний спортсмен.

По словам Тотти, он может вернуться в родной клуб, только если сменится руководство «Ромы».

Напомним, Франческо Тотти начал выступление за первую команду клуба в 1992 году. Он помог «красно-желтым» выиграть чемпионат Италии, а также два Кубка и два Суперкубка страны. За 25 лет форвард провел в футболке «Ромы» 785 матчей, забил 387 голов и отдал 129 результативных передач.

В мае Тотти был включен в Зал славы итальянского футбола.