Исторический позор: Месси унизили на Кубке Америки

Сборная Аргентины по футболу стартовала с поражения на Кубке Америки — 2019, уступив Колумбии. Капитан «альбиселесте» Лионель Месси , которого критикуют из-за слабой игры в национальной команде, вновь рискует остаться без трофея со сборной. Дела у аргентинцев хуже некуда: они проиграли в первом матче главного турнира Южной Америки впервые с 1979 года.

На Кубке Америки — 2019, который проходит в Бразилии, состоялась первая сенсация. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси в стартовом матче на турнире уступила национальной команде Колумбии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу колумбийцев, а оба мяча были забиты в концовке встречи: на 71-минуте Рохер Мартинес по левому флангу атаки сделал рывок после диагонали Хамеса Родригеса, ворвался в штрафную «альбиселесте» и мощным ударом поразил дальний угол ворот Франко Армани . Точку в игре поставил Дуван Сапата, касанием переправивший мяч в сетку после прострела.

Таким образом Колумбия прервала неудачную серию встреч с Аргентиной. Эта победа над «альбиселесте» стала для подопечных Карлуша Кейруша первой за девять лет. И хотя аргентинцы традиционно испытывают проблемы на Кубке Америки, но в дебютном матче на турнире они уступили впервые с 1979 года. Более того, в основное время на Кубке Америки Аргентина проиграла в первый раз с 2007-го.

Главным объектом критики после поражения вновь стал капитан Аргентины Лионель Месси. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», собравший всю коллекцию трофеев с «Барселоной», пока не выиграл ни одного серьезного титула вместе с национальной командой, из-за чего регулярно вынужден терпеть насмешки.

Он трижды становился серебряным призером Кубка Америки (2007, 2015 и 2016), а также упустил возможность выиграть чемпионат мира в 2014-м, когда аргентинцы в драматичном финале проиграли Германии.

После неудачного мундиаля, прошедшего в России летом прошлого года, Месси взял перерыв в выступлениях за национальную команду и даже говорил о завершении карьеры в сборной, однако вернулся с целью сделать еще одну попытку на Кубке Америки. После игры с Колумбией он был еще более расстроенное обычного, поскольку Аргентина хоть не просто проиграла, но доминировала по ходу игры. Месси, однако, старается смотреть вперед с оптимизмом.

«Думаю, в этом матче были положительные моменты. Не время жаловаться. Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов. Однако, когда мы сделали шаг вперед во втором тайме, они забили», — приводит слова форварда Goal.

«Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру. Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но, если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию»,

Но одних стараний Месси, как показывает горький опыт «альбиселесте», мало. Болельщики сходятся во мнении, что команда так и не может подобрать опытного тренера. Сейчас сборной рулит Лионель Скалони , исполняющий обязанности главного тренера. Профессиональную карьеру он завершил только в 2015-м, а после трудился помощником в «Севилье» и сборной Аргентины. 2 августа возглавил национальную команду, когда был отправлен в отставку Хорхе Сампаоли . Одной из причини поражения от Колумбии, по мнению Скалони, стало качество поле, которое действительно оставляло желать лучшего.

«Думаю, состояние поля было плачевным, а это ведь только первая игра. Представьте, что здесь будет после трех матчей», — жаловался он.

Кроме того, в сборной Месси существенно превосходит по уровню других футболистов. Его большой друг Серхио Агуэро, например, в игре с Колумбией не нанес ни одного удара в створ.

Хавьер Маскерано, Звездные Пауло Дибала и Лаутаро Мартинес на поле и вовсе не появились. После ЧМ-2018 по разным причинам не смогли помочь команде Гонсало Игуаин Вилли Кабальеро , а также скандальный Мауро Икарди, которого просто никто не любит. Состав у аргентинцев на Кубке Америки, особенно если сравнивать с Бразилией или Колумбией, достаточно слаб. Помог колумбийцам одержать историческую победу над Аргентиной, кстати, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, ставший одним из лучших на поле.

На групповом этапе Аргентине предстоит еще встретиться с командами Парагвая и Катара. Если «альбиселесте» снова вылетит, то не исключено, что в сборной произойдут очередные громкие изменения, среди которых возможен и окончательный уход Месси.