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Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды. Его слова в воскресенье, 16 июня, приводит France Football.
«Я устал от звезд и больше не хочу их видеть в ПСЖ. Если мы продолжим двигаться этим курсом, то придем в тупик, так что нам необходимы изменения. Все игроки должны взять на себя еще больше ответственности, чем раньше. Все будет совершенно по-другому. Игрокам придется больше работать», — заявил Аль-Хелаифи.
Президент отметил, что игроки находятся в клубе не для того, чтобы получать удовольствие от жизни или отдыхать.
«Если у кого-то есть другое мнение на этот счет, то двери на выход всегда открыты», — резюмировал он.
20-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Исследовательский центр CIES Football Observatory оценил форварда в 252,2 миллиона евро.
Другой нападающий парижан Неймар занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира. Его годовой доход составляет 105 миллионов евро. В начале июня бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании.
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