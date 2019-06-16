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Видаль может покинуть «Барселону» 

Soccer News + ещё 6 16 часов назад
Фото: Soccer News
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба, сообщает soccerlink.fr.
По сведениям издания, футболист получил очень выгодное предложение от одного из китайским клубов. Кроме того, Видаля опасается увеличения конкуренции в составе из-за перехода в "Барселону" голландского хавбека Френки де Йонга.
В минувшем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.
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