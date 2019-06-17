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«ПСЖ» готов продать Неймара 

Газета.Ru + ещё 15 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Французский "Пари Сен-Жермен" может продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации L'Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против продажи футболиста, если получит хорошее предложение. Неймар дал знать своему окружению, что уже устал от сложившейся тяжелой ситуации в "ПСЖ" и тоже хочет уйти в другой клуб. Его агент Пини Захави, который находится в плотном контакте с семьей игрока, начал работу по его возвращению в Испанию.
СМИ даже говорили о том, что нападающий решил вернуться в "Барселону", из которой ушел в 2017 году.
Ранее сообщалось, что в "ПСЖ" выразили доверие Неймару.
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