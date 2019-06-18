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«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро» 

RT на русском + ещё 22 1 час назад
Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет.
Отмечается, что он будет выступать под номером 27.
Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в бразильской Серии А, в котором не отличился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.
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