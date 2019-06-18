«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро»

Как сообщает пресс-служба клуба , соглашение с 22-летним защитником рассчитано на пять лет.

Отмечается, что он будет выступать под номером 27.

Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в бразильской Серии А, в котором не отличился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.