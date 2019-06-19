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Фрэнк Лэмпард согласовал контракт с «Челси» 

Вести.Ru + ещё 25 45 минут назад
Фото: EPA
Руководство лондонского "Челси" достигло договоренности со своим бывшим игроком Фрэнком Лэмпардом о работе специалиста в качестве главного тренера "синих". Стороны согласовали условия личного контракта англичанина.
В результате переговоров договор Лэмпарда с "Челчи" будет рассчитан до 2022 года, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на итальянского журналиста Николу Скиру. Однако теперь лондонцам предстоит договориться с нынешним клубом Лэмпарда — "Дерби Каунти", боссы которого просят четыре миллиона фунтов за досрочное расторжение со специалистом.
Напомним, что Лэмпард выступал за "Челси" в качестве игрока на протяжении 13 лет, за которые провел за "синих" 648 матчей, став автором 211 голов. За время выступления в лондонском клубе он выиграл 13 трофеев.
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Футбол , Фрэнк Лэмпард , Советский спорт
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