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Бухаров покинул «Рубин» 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Форвард казанского «Рубина» Александр Бухаров покинул команду после 16-ти лет пребывания в клубе.
«34-летний форвард Александр Бухаров покидает нашу команду в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведённое в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!» — гласит заявление на сайте клуба.
Александр Бухаров выступал за «Рубин» с 2013 года. Форвард входит в тройку лучших бомбардиров команды в Премьер-лиге за всю историю, уступая только Гёкденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.
Ранее сообщалось, что испанец Докампо станет номинальным главным тренером «Рубина».
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Футбол , Александр Бухаров , Алехандро Домингес , ФК "Рубин"
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