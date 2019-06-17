Бухаров покинул «Рубин» 

Форвард казанского «Рубина» Александр Бухаров покинул команду после 16-ти лет пребывания в клубе.
«34-летний форвард Александр Бухаров покидает нашу команду в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведённое в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!» — гласит заявление на сайте клуба.
Александр Бухаров выступал за «Рубин» с 2013 года. Форвард входит в тройку лучших бомбардиров команды в Премьер-лиге за всю историю, уступая только Гёкденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.
Ранее сообщалось, что испанец Докампо станет номинальным главным тренером «Рубина».