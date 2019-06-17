«Краснодар» не изменил решения по контракту Мамаева

Он проинформировал, что "Краснодар" не отказался от желания досрочно разорвать контракт с футболистом.

"Краснодар" не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Приговор уже вступил в силу, поэтому мы как раз заняты тем, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба", — сказал Березов.

Мамаев находится в СИЗО с октября 2018 года. Он вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным , его младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким обвиняются в двух драках в центре Москвы.

Ранее адвокат рассказал о предполагаемых сокамерниках Кокорина и Мамаева.