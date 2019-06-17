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«Краснодар» не изменил решения по контракту Мамаева 

Газета.Ru + ещё 8 21 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов рассказал о том, что "Краснодар" не изменил своего решения по находящемуся в СИЗО полузащитнику Павлу Мамаеву, передает Sport24.
Он проинформировал, что "Краснодар" не отказался от желания досрочно разорвать контракт с футболистом.
"Краснодар" не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Приговор уже вступил в силу, поэтому мы как раз заняты тем, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба", — сказал Березов.
Мамаев находится в СИЗО с октября 2018 года. Он вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким обвиняются в двух драках в центре Москвы.
Ранее адвокат рассказал о предполагаемых сокамерниках Кокорина и Мамаева.
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