«Краснодар» не изменил решения по контракту Мамаева 

Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов рассказал о том, что "Краснодар" не изменил своего решения по находящемуся в СИЗО полузащитнику Павлу Мамаеву, передает Sport24.
Он проинформировал, что "Краснодар" не отказался от желания досрочно разорвать контракт с футболистом.
"Краснодар" не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Приговор уже вступил в силу, поэтому мы как раз заняты тем, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба", — сказал Березов.
Мамаев находится в СИЗО с октября 2018 года. Он вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким обвиняются в двух драках в центре Москвы.
Ранее адвокат рассказал о предполагаемых сокамерниках Кокорина и Мамаева.