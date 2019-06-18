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Выбран главный злодей из мира спорта 

Lenta.ru + ещё 6 46 минут назад
Фото: Manu Fernandez ./ AP
Слушатели подкаста ESPN Head in a Game выбрали главного злодея в истории спорта — им стал уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Результаты опубликованы в Twitter-аккаунте ESPN UK.
32-летний форвард возглавил список «злодеев», опередив бывшего британского футболиста Джоуи Бартона и американского боксера-тяжеловеса Майка Тайсона. Помимо других спортсменов, в споре за звание главного злодея Суаресу уступили действующие футболисты — защитник «Реала» Серхио Рамос (седьмое место), форвард «Атлетико» Диего Коста (пятое место).
Суареса неоднократно наказывали за укусы соперников. В частности, форвард укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче группового этапа чемпионата мира-2014. Нарушение стоило уругвайцу четырехмесячного отстранения от любой деятельности, связанной с футболом, и дисквалификации на девять матчей национальной команды.
В прошедшем чемпионате Испании Суарес провел 33 матча за «Барселону» и отметился 21 забитым мячом. Форвард также известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Аякс».
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Футбол , Луис Суарес , Майк Тайсон , Реал
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