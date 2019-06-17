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«Чемпионат» взял бронзу, а Rambler Group серебро в Кубок IT и Связи 

Чемпионат.com 17 июня 2019
Фото: Чемпионат.com
15 июня 2019 года в Парке Сокольники компания «Честная лига» провела ежегодный футбольный турнир «Кубок IT и Связи» среди корпоративных команд. Турнир проходил в два этапа: групповая стадия и стадия плей-офф. Помимо «Чемпионата» и сборной Rambler Group в турнире приняли участие компании «Манго Телеком», «goods.ru», «Мегафон», «SDV», «ИндаСофт», «Nokia» и «Газпром Георесурс». Согласно жребию, команды распределились на три группы.
Со стартовым свисток на футбольных полях разгорелась нешуточная борьба, ведь в золотую лигу стадии плей-офф выходила только команда занявшая первое место в своей группе. Победителями своих групп стали: «Чемпионат», Rambler Group, «Газпром Георесурс». В серебряную лигу попали команды «Мегафон», goods.ru, «Манго Телеком». За бронзу турнира в стадии плей-офф боролись SDV, «Индасофт», Nokia.
Победителем турнира «Кубок IT и Связи» стала команда «Газпром Георесурс». Rambler Group
и «Чемпионат» заняли второе и третье место соответственно. Победителем Серебряной лиги стала команда «Мегафон». В Бронзовой лучшей была команда SDV.
Так же на нашем турнире были вручены индивидуальные награды участникам:
Лучшим игроком турнира стал Шугуров Дмитрий команда «Газпром Георесурс»;
Звание лучшего бомбардира турнира завоевал Никонович Алексей игрок команды Rambler Group;
Лучшим защитником турнира стал Зуев Андрей игрок команды «Мегафон»;
Лучшим вратарем турнира был признан Сочаво Глеб команда «Чемпионат»;
Награду лучшей группы поддержки по праву завоевали болельщики команды «Nokia».
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Футбол , Глеб Сочаво , Мегафон , Газпром , Рамблер
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