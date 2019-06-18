Решена судьба Кокорина и Мамаева

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Стало известно, куда этапируют Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 37 37 минут назад
Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию общего режима в одной из ближайших к Москве областей. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя УФСИН.
Отмечается, что все четверо фигурантов дела имели возможность отбыть срок в СИЗО, оставшись в хозяйственном отделе изолятора, однако они отказались.
Ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал «Спорт-Экспрессу», что его подзащитный отправится в колонию через одну-две недели.
13 июня Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.
Футбол , Видео , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
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