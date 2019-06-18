Решена судьба Кокорина и Мамаева

Стало известно, куда этапируют Кокорина и Мамаева

Отмечается, что все четверо фигурантов дела имели возможность отбыть срок в СИЗО, оставшись в хозяйственном отделе изолятора, однако они отказались.

Ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал «Спорт-Экспрессу», что его подзащитный отправится в колонию через одну-две недели.