Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В тройном объеме: сыновья поздравили Бекхэма с Днем отца 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: EPA-EFE/RHONA WISE/ТАСС
Дэвид Бекхэм в минувшее воскресенье, 16 июня, получил поздравления с Днем отца сразу от трех сыновей.
«С Днем отца самого лучшего пару в мире. Очень тебя люблю»,
— написал в соцсети 16-летний Ромео, сопроводив комментарий четырьмя эмоджи в виде сердечек. Запись была оставлена к фото, на котором автор поста запечатлен вместе с Дэвидом и младшим братом Крузом.
Позже Ромео поделился еще одним снимком, где Дэвид, кроме него и Круза запечатлен с дочерью Харпер, которую нежно обнимает.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

♥️

Публикация от  ROMEO (@romeobeckham)

Опубликовал это фото у себя в Instagram и Круз, а также еще пару снимков, где сняты только он и Дэвид.
«С Днем отца, папа. Я очень тебя люблю! Ты самый лучший на свете!», — оставил 14-летний сын запись и поставил пару сердечек.
20-летний Бруклин также не остался в стороне. Он опубликовал своей детский снимок. На нем маленьктй Бруклин сидит на шее у отца. Оба одеты в футболки команды Дэвида.
«С Днем отца, папа! Очень тебя люблю. Ты лучший и всегда таким был», — написал он.
Отметим, что Бекхэмы никогда не стесняются признаваться друг другу в любви. Они часто балуют поклонников теплыми семейными снимками. Из постов звезд становится ясно, что они привязаны друг к другу и стараются как можно больше времени проводить вместе.
Teleprogramma.pro: последние новости
Мамаеву и Кокорину изменили приговор, но не срок заключения Павел Мамаев не надеется на снисхождение суда Футболист сборной России устроил дебош в аэропорту
Комментарии
Футбол , Дэвид Бекхэм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карлссон стал самым дорогим защитником в НХЛ
Еще 14 легкоатлетов РФ получили нейтральный статус1
Рамос потратил на свою свадьбу 3 миллиона евро
Гацкан остается с «Ростовом»
Названы сроки этапирования Кокорина и Мамаева
Видео
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение