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«Барселона» расстанется с двумя игроками ради Неймара 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство «Барселоны» готово расстаться с двумя футболистами ради возвращения нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, французы потребовали у каталонцев не менее 220 миллионов евро за переход Неймара. Руководство Барселоны готово продать французского нападающего Усмана Дембеле и бразильского полузащитника Филиппе Коутинью для завершения сделки. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Дембеле в 100 миллионов евро, Коутинью — в 90 миллионов.
17 июня стало известно, что ПСЖ продаст Неймара, если получит выгодное предложение. Сам футболист также хочет уйти из парижской команды, а его агент Пини Захави начал искать ему новый клуб в Испании.
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.
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Футбол , Усман Дембеле
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