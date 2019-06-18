Неста возглавил «Фрозиноне»

Бывший защитник сборной Италии по футболу Алессандро Неста назначен главным тренером клуба Серии А «Фрозиноне»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два года.

Отмечается, что официальная презентация Несты пройдёт 19 июня.

Для итальянца это третий клуб в его тренерской карьере — прежде он работа в «Майами» и «Перудже».

По итогам прошлого сезон «Фрозиноне» вылетел из Серии А, заняв 19-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Фредди Юнгберг вошёл в тренерский штаб Эмери в «Арсенале».