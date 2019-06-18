Семак рассказал Урганту о своем решении стать веганом

Специалист обратил внимание на то, что не призывает разделять с ним его позицию по этому вопросу и также переходить на питание лишь растительной пищей.

"Для меня семья — это одно целое. Да, я — веган. Просто на данном жизненном этапе я не ем ничего животного происхождения. Хотя в данный момент я все же больше вегитарианец, так как могу позволить себе молочное. Но мясо и рыбу не ем. Мне просто интересно, каково это. К тому же, я поддерживаю свою супругу. Мне хочется понимать, что она чувствует. В принципе, не могу сказать ничего плохого. Но никого не призываю, я не фанат. Мне просто интересно", — заявил 43-летний тренер.

Ранее сообщалось, что Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером.