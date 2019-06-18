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Семак рассказал Урганту о своем решении стать веганом 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем решении стать веганом в эфире развлекательного шоу известного российского телеведущего Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщает "Советский спорт".
Специалист обратил внимание на то, что не призывает разделять с ним его позицию по этому вопросу и также переходить на питание лишь растительной пищей.
"Для меня семья — это одно целое. Да, я — веган. Просто на данном жизненном этапе я не ем ничего животного происхождения. Хотя в данный момент я все же больше вегитарианец, так как могу позволить себе молочное. Но мясо и рыбу не ем. Мне просто интересно, каково это. К тому же, я поддерживаю свою супругу. Мне хочется понимать, что она чувствует. В принципе, не могу сказать ничего плохого. Но никого не призываю, я не фанат. Мне просто интересно", — заявил 43-летний тренер.
Ранее сообщалось, что Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером.
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Футбол , Иван Ургант , Сергей Семак , Зенит , Советский спорт
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