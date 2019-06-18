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Линекер высказался об аресте Платини 

RT на русском + ещё 68 1 час назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Легендарный английский нападающий, а в настоящее время журналист и телеведущий Гари Линекер прокомментировал заключение под стражу экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
«Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим: он был футболистом, одним из нас», — написал Линекер в своём Twitter.
В качестве футболиста Платини стал чемпионом Европы 1984 года и бронзовым призёром мирового первенства 1986 года. Он трижды подряд становился обладателем «Золотого мяча», и был признан лучшим французским футболистом XX века по версии France Football.
С 2007 по 2015-й год Платини возглавлял УЕФА, и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее появилась информация, что Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции.
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Комментарии
Футбол , Мишель Платини , Гари Линекер , УЕФА
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