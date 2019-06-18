В РФС отреагировали на арест Платини

"Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром — не знаю", — цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".

Функционер уверен, что информация об участии экс-главы УЕФА в коррупционных схемах является странной.

"Мишель — достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность", — заключил Колосков.

Ранее сообщалось, что Платини был арестован во Франции по коррупционному делу, связанному с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.