В РФС отреагировали на арест Платини 

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию об аресте бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
"Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром — не знаю", — цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Функционер уверен, что информация об участии экс-главы УЕФА в коррупционных схемах является странной.
"Мишель — достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность", — заключил Колосков.
Ранее сообщалось, что Платини был арестован во Франции по коррупционному делу, связанному с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.