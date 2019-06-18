Адвокат Мишеля Платини описал его допрос

Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини , заявил, что функционера не арестовали. Он проходит свидетелем по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года, передает слова юриста The Independent.

Бурдон рассказал, что Платини находится на допросе, как того требуют следователи.

«Мишель Платини показал себя спокойно и говорил прямо, отвечал на вопросы, и дал полезные объяснения. Он абсолютно уверен в своем будущем», — заявил юрист.

Он также подчеркнул, что Платини ни в чем не виновен.

О том, что французский функционер был доставлен в полицию, сообщалось ранее 18 июня. Изначально речь шла об аресте бывшего президента УЕФА, однако позднее выяснилось, что он оказался в полиции ради дачи показаний. В его адрес не было предъявлено никаких обвинений.

Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). По его итогам факта дачи взяток выявлено не было.