Позор на всю Европу: за что арестовали Платини

Арестован бывший президент УЕФА Мишель Платини. 63-летний французский функционер подозревается в коррупции и финансовых махинациях в рамках передачи права на проведение чемпионата мира — 2022 Катару.

Легендарный футболист, бывшая звезда туринского «Ювентуса» и сборной Франции, а также трехкратный обладатель «Золотого мяча» и бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини арестован. Как сообщает французское издание Mediapart, утром 18 июня сотрудники полиции задержали 63-летнего функционера в одном из крупнейших пригородов Парижа Нантерре. Отмечается, что Платини на данный момент находится в здании Антикоррупционного управления судебной полиции (OCLCIFF). Он подозревается в коррупции.

В частности, как утверждает источник, Платини проходит по делу о присвоении Катару права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году. Утверждается, что ход голосования был сопровожден финансовыми махинациями. Вместе с Платини по подозрению в коррупции под стражу взят Клод Геан , который ранее занимал должность генерального секретаря Елисейского дворца.

Напомним, итоги голосования о стране-хозяйки мундиаля 2022 года были объявлены 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Помимо Катара на проведение мирового первенства претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия. Голосование проводилось в четыре тура, до которого в итоге дошли только заявки Катара и Соединенных Штатов.

Победу большинством голосов — 14 против восьми — одержал Катар. Таким образом, чемпионат мира впервые в истории пройдет на территории Ближнего Востока, а также состоится в зимнее время года — с 21 ноября по 18 декабря.

Данное решение было принято в связи с особенностями климата в Катаре, где температура воздуха летом может достигать 50-ти градусов Цельсия. В зимние же месяцы столбики термометра не превышают 30-ти градусов.

Передача права на проведение ЧМ-2022 Катару вызвала огромный скандал и волну недовольства со стороны многих национальных футбольных федераций. В особенности с критикой на руководство ФИФА обрушились англичане. Британские СМИ и вовсе обвинили представителей Катара и Международной федерации футбола в мошенничестве и коррупции. Так, по данным The Sunday Times, крупнейшая катарская телекомпания Al-Jazeera перечислила на счета ФИФА около $900 млн Как утверждает источник, менее чем за месяц до объявления результатов голосования о стране-хозяйки мирового первенства Катар предложил руководству футбольной федерации $400 млн Об этом сообщала и Бонита Мерсиадес, представлявшая на выборах делегацию Австралии. В своей книге она написала, что в ФИФА изначально смотрели на вариант с проведением турнира в Катаре со скептицизмом, опасаясь столкнуться с финансовыми потерями на продаже телетрансляций. Al-Jazeera в свою очередь предложила ФИФА еще $100 млн в качестве бонуса.

В результате в 2010 году данную сделку одобрил тогдашний генеральный секретарь федерации Жером Вальке. Впоследствии через шесть лет он был пожизненно отстранен от футбольной деятельности по обвинению во взяточничестве.

Также, по информации The Sunday Times, в 2013 году Al-Jazeera — BeIN Sports отправило на счет ФИФА еще $480 млн, потребовав взамен права на трансляции чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 и 2030 годах соответственно. Данные обвинения повлекли за собой многочисленные расследования в отношении ФИФА, а председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту в парламенте Великобритании Дэмиан Коллинз потребовал заморозить любые платежи со стороны катарского телеканала, назвав договор компании с футбольной федерации незаконным.

К слову, в ФИФА любые обвинения в коррупции отвергли. Несмотря на это, коррупционный скандал повлек за собой массовые реформы в ведомстве. Так, в декабре 2015 года комитет ФИФА по этике отстранил от футбольной деятельности тогдашнего президента организации Йозефа Блаттера . Поводом для обвинений в махинациях стал осуществленный в 2011 году крупный денежный перевод от Блаттера на счет Платини. Тогда французский функционер получил 2 млн швейцарских франков (около $2 млн). В итоге место Блаттера в должности главы ФИФА занял Джанни Инфантино

Интересно, что на эту же должность претендовал и сам Платини. В 2007 году он был избран на пост президента УЕФА, а затем был дважды переизбран — в 2011 и 2015 года соответственно. В ноябре 2014 года британские СМИ обвинили француза в коррупции, утверждая, что он получил в качестве взятки картину именитого художника Пабло Пикассо взамен на поддержку заявки России в рамках выборов чемпионата мира — 2018, однако данная информация доказана не была.

Летом 2015 года Платини выдвинул свою кандидатуру на пост главы ФИФА, однако осенью того же года комитет по этике отстранил его от футбольной деятельности сроком на 90 дней.

В УЕФА обвинения со стороны Международной федерации футбола не приняли и подали жалобу, однако апелляционный комитет ФИФА ее отклонил. В конечном итоге, 21 декабря 2015 года Мишель Платини был дисквалифицирован на восемь лет по обвинению во взяточничестве. Позднее срок был сокращен до шести лет, а затем — до четырех. В сентябре 2016 года Платини официально покинул пост главы УЕФА, а его место занял словенский функционер Александер Чеферин

В отношении француза уже высказались его коллеги из России. В частности, экс-генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев считает, что арест Платини может нанести серьезный удар по его репутации и имиджу мирового футбола.

«В его время проводились правильные реформы. В частности фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи. Но если будут представлены доказательства, то это будет конечно очередной серьезный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали оказываются в таких ситуациях», — цитирует Воробьева телеканал «360».

В свою очередь почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выступил в поддержку в адрес Платини, посчитав, что обвинения в адрес французского функционера не обоснованы.

«Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам.

Что там с Катаром — не знаю. Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах — странная.