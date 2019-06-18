Смерти, санкции и коррупция: почему ЧМ в Катаре обречен

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан для дачи показаний по делу о передаче прав Катару на проведение чемпионата мира -— 2022. Существует даже вероятность, что состоится пересмотр решения о стране-хозяйки будущего мундиаля. «Газета.Ru» объясняет, почему ЧМ в Катаре в любом случае обречен на провал.

Коррупционный скандал

Так вышло, что последние несколько выборов страны-хозяйки мундиаля обернулись коррупционным скандалом мирового масштаба. В 2015-м прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в связи с заявками России и Катара на проведение чемпионатов мира, в ходе которого были задержаны члены высшего руководства ФИФА. Экс-глава организации Йозеф Блаттер признался, что сделки были заключены тайно.

По итогам расследования Блаттер и Мишель Платини были отстранен от футбольной деятельности на восемь лет (позднее срок сократился до шести лет).

Однако с ЧМ в России все завершилось благополучно, а вот в деле Катара все сложнее. В опубликованном расследовании Football Leaks говорится, что в 2010 году на тот момент президент Франции Николя Саркози встретился с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предложил тому купить «Пари Сен-Жермен», ставший впоследствии крупнейшим клубом Лиги 1, а также открыть на территории Франции спортивный телеканал, пообещав в обмен право на проведение чемпионата мира — 2022.

Реализацией этой схемы якобы занимался Платини. Подтверждающих эти факты документов предоставлено не было, а ФИФА отверг все обвинения о оставил за Катаром право проведения ЧМ-2022. Но то, что «ПСЖ» действительно был куплен катарским шейхом, а во Франции был запущен телеканал BeIN Sports, — это реальность. Поэтому к вопросу о коррупции футбольная общественность относится, несмотря на отсутствие доказательной базы, весьма жестко.

Смертельные стройки

Катар намеревается провести самый дорогой в истории мундиаль. Все дело в том, что даже минимальной инфраструктуры, соответствующей критериям Международной федерации футбола (ФИФА), на момент подачи заявки в стране не было.

Таким образом катарцы приступили к масштабной стройке, которая, по предварительным данным, обойдется стране как минимум в $200 млрд Для сравнения, Россия в 2018-м потратила на чемпионат мира $13 млрд

В рамках обеспечения дополнительных условий, необходимых для комфортного проведения ЧМ в жаркую погоду, стадионы в Катаре должны будут оснастить системами охлаждения воздуха. Всего потребуется соорудить восемь таких арен. Все это увеличивает сложность объектов и, соответственно, сам процесс строительства.

Это привело к тому, что Катар подвергли жесточайшей критики за недостаточное обеспечение безопасности рабочим. Год назад Международная конфедерация профсоюзов (МКП) отчиталась, что в ходе строительства спортивных объектов в Катаре каждую неделю гибнет более десяти рабочих. Что интересно, стройка осуществляется преимущественно за счет рабочей силы мигрантов, в основном — индийских.

Высокая смертность наступает не из-за несчастных случаев, а от ужасных условий труда и проживания. Согласно сведениям МКП, работодатели зачастую нарушают закон, отбирая у мигрантов паспорта и урожая им. А из-за отсутствия документов рабочие не могут обратиться в консульство.

Высокая стоимость подготовки к ЧМ в Катаре сопряжена с неприемлемым уровнем смертности. Из-за этого на Катар ополчились активисты и организации, отстаивающие права мигрантов. Однако на сегодняшний день, по информации СМИ, в Катаре уже погибло порядка 1400 рабочих. Выводы из прошлогоднего отчета МКП, судя по всему, катарцы не сделали. А игнорирование общественного мнения страной-хозяйкой ЧМ — тревожный звонок для всех, кто собирается посетить мундиаль в 2022 году.

Санкции соседей

Скандальное предоставление Катару чемпионата мира привело к тому, что на страну обозлились ближайшие соседи. Еще два года назад Объединенные Арабские Эмираты подготовили санкции в отношении правительства Катара с целью помешать провести чемпионат мира по футболу в 2022 году. В ОАЭ придумали проект, согласно которому с использованием определенных манипуляций с облигациями будет организован обвал валюты Катара. Таким образом предполагалось, что по бюджету страны будет нанесен серьезный удар. Это должно было существенно отразиться на организации мундиаля, однако схема, подразумевающая собой снижение стоимость ценных бумаг и облигаций Катара, не была осуществлена, а Катар избежал кризиса.

Санкции так и не были введены, поскольку воздействие на катарскую экономику с использованием финансовых манипуляций стало бы нарушением традиционных норм дипломатии, что могло спровоцировать военный конфликт.

В 2017-м Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипотношений с Катаром, однако произошло это уже по совсем другим причинам.

Попытку сорвать ЧМ-2022 в Катаре предпринимала и Великобритания, чью заявку на проведение мундиаля ранее отклонили. Председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз заявил, что Катар применял секретные операции по дискредитации конкурентов в борьбе за право принять чемпионат мира — 2022. Британская пресса сообщала, был использован черный пиар, а также привлечены бывшие сотрудники ЦРУ . Подтверждений этому также не нашлось.

Алкоголя не будет

Сам факт проведения чемпионата мира в Катаре шокировал футбольное сообщество. Как минимум, из-за погодных условий. Летом в Катаре температура поднимается до 40, а то и 50 градусов. Поэтому было принято решение, что мундиаль пройдет в осенне-зимний период.

Из-за этого, однако, УЕФА придется вносить существенные изменения в календарь сезона-2021/22.

Критиковали болельщики ЧМ-2022 еще и из-за того, что культурные традиции Катара существенно противоречат классическому пониманию праздника футбола за пределами стадионов. В Бразилии и России создали райские условия для фаната, фактически разрешив безгранично веселиться, пить и отдыхать в любое время и в любом месте. В Катаре это будет невозможно, поскольку в стране существуют особые традиции по поводу употребления алкоголя и ношения летней одежды. Шорты и короткие майки женщины-туристы носить не смогут, поскольку это запрещено и может вызвать межнациональный конфликт. А употребление алкоголя и вовсе серьезно порицается в Катаре: он стоит бешеных денег, а пить разрешается лишь в гостиницах и клубах. На улице пьяному человеку просто так появиться нельзя, поскольку местная полиция реагирует на такие эпизоды.

Уже известно, что на время чемпионата мира катарцы частично легализуют продажу и употребление алкоголя, однако делать это можно будет только в фан-зонах. Фестиваля футбола для болельщиков, совершенно точно можно сказать, не будет.