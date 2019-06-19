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Апелляция Неймара на трехматчевую дисквалификацию во Франции отклонена 

Спорт РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Высший апелляционный комитет Федерации футбола Франции оставил в силе трехматчевую дисквалификацию форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает France Football.
Ранее Федерация футбола Франции объявила, что Неймар дисквалифицирован на три игры, а также наказан условным отстранением еще на два матча. Бразилец подвергся санкциям за то, что после финального матча Кубка Франции с "Ренном" вступил в конфликт с одним из болельщиков и ударил его по лицу. "ПСЖ" подал апелляцию на данное решение, но дисквалификация игрока была сохранена.
Неймар уже пропустил две встречи. Третьим матчем, в котором бразилец не сыграет из-за дисквалификации, станет встреча за Суперкубок Франции с "Ренном" (3 августа).
Ранее Неймар был дисквалифицирован УЕФА на три матча за оскорбление арбитров после ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". Данное решение также было обжаловано. Вердикт ожидается в среду.
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Футбол , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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