Неймар: я больше не хочу играть в ПСЖ и хочу вернуться домой

Бразильский футболист ПСЖ Неймар считает ошибкой уход из «Барселоны» и хотел бы вернуться в клуб. «Я больше не хочу играть здесь. Хочу вернуться домой, откуда мне не стоило уходить», — заявил Неймар президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи, о чём сообщает Mundo Deportivo. Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 года. Трансфер Неймара в ПСЖ был самым дорогим за всю историю футбола — парижане заплатили за игрока €222 млн Ранее сообщалось, что Роберто Карлос рассказал, что необходимо Неймару для завоевания «Золотого мяча».