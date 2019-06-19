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Неймар: я больше не хочу играть в ПСЖ и хочу вернуться домой 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Бразильский футболист ПСЖ Неймар считает ошибкой уход из «Барселоны» и хотел бы вернуться в клуб.
«Я больше не хочу играть здесь. Хочу вернуться домой, откуда мне не стоило уходить», — заявил Неймар президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи, о чём сообщает Mundo Deportivo.
Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 года. Трансфер Неймара в ПСЖ был самым дорогим за всю историю футбола — парижане заплатили за игрока €222 млн Ранее сообщалось, что Роберто Карлос рассказал, что необходимо Неймару для завоевания «Золотого мяча».
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