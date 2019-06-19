Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Братьев Кокориных воссоединят в колонии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что ведомство поможет братьям Александру и Кириллу Кокориным попасть в одну колонию. Слова чиновника приводит радиостанция «Говорит Москва».
По словам Максименко, в законодательстве нет ограничений, которые бы не позволили футболисту и его брату отбывать наказание в одном месте. «Мы поможем им, не вижу в этом совершенно никакой проблемы. Это не какая-то устойчивая ОПГ», — объяснил замглавы ФСИН.
Он также выразил надежду на то, что братья, попавшие «в какое-то хулиганское дело», больше не будут нарушать закон. Максименко отметил, что Кокориным нужно помочь поскорее выйти на свободу.
Ранее 19 июня сообщалось, что Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом. По словам правозащитника Ивана Мельникова, известна практика, по которой родственников могут поместить не просто в одну колонию, но даже и в один отряд.
Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева, должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей. Точное место, где спортсмены будут отбывать наказание, пока не называется.
13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу в отношении Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.
Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.
Последние новости
Помпео лично предупредил Иран В Москве произошла массовая драка Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Комментарии
Футбол , Валерий Максименко , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глушаков покинул «Спартак»1
Российский хоккеист объяснил отъезд из НХЛ
Кучеров: до Овечкина и Малкина мне пока далеко
Апелляция Неймара отклонена
ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение