Братьев Кокориных воссоединят в колонии

По словам Максименко, в законодательстве нет ограничений, которые бы не позволили футболисту и его брату отбывать наказание в одном месте. «Мы поможем им, не вижу в этом совершенно никакой проблемы. Это не какая-то устойчивая ОПГ», — объяснил замглавы ФСИН.

Он также выразил надежду на то, что братья, попавшие «в какое-то хулиганское дело», больше не будут нарушать закон. Максименко отметил, что Кокориным нужно помочь поскорее выйти на свободу.

Ранее 19 июня сообщалось, что Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом. По словам правозащитника Ивана Мельникова, известна практика, по которой родственников могут поместить не просто в одну колонию, но даже и в один отряд.

Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева , должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей. Точное место, где спортсмены будут отбывать наказание, пока не называется.

13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу в отношении Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.