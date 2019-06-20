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Слуцкий рассказал о связанных с карьерой мечтах 

Газета.Ru + ещё 5 57 минут назад
Фото: Reuters
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, какие у него есть мечты, связанные с карьерой, передает "Спорт-Экспресс".
Он рассказал, что хочет поработать в европейских чемпионатах больше десяти лет. Пока Слуцкий провел один сезон в "Витессе", до этого он полгода тренировал английский "Халл".
"Понимаете, тренер не может рассуждать такими категориями: "Я точно должен возглавить крутой клуб английской Премьер-лиги". Нет, это не так. Сделать карьеру в Европе, на мой взгляд, — проработать достаточное количество лет на Западе, показывая с командой высокий результат. В общем, хочется отработать в Европе больше десяти лет. А какой клуб — это уже не столь принципиально.
Пока я провел только полгода в "Халле" и один сезон в "Витессе". Согласитесь, небольшой срок. Если через год у меня будут варианты продолжения карьеры в Европе, я с удовольствием ими воспользуюсь", — заявил специалист.
Слуцкий также возглавлял московский ЦСКА и сборную России.
Ранее Слуцкий заявил, что в год тратит около десяти миллионов рублей на школу.
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Футбол , Леонид Слуцкий
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