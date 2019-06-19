Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА выкупил права на футболиста «Эвертона» Влашича 

ТАСС + ещё 20 55 минут назад
Фото: ТАСС
Российский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на хорватского полузащитника английского "Эвертона" Николу Влашича. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦСКА.
Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
В прошедшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Всего 21-летний полузащитник провел 31 матч (Российская премьер-лига — 25, Лига чемпионов — 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.
ТАСС: последние новости
ФК "Динамо" подписал контракт с украинским защитником Глушаков заявил, что покинул "Спартак" во благо клуба ОНК Москвы поддержала просьбу Александра Кокорина отправить его в одну колонию с братом
Футбол , Никола Влашич , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мостовой отреагировал на уход Глушакова
Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым
«Позор предателю»: украинца затравили за переход в московский клуб
Киселева прокомментировала нападение на своих помощниц
Глушаков покинул «Спартак»1
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение