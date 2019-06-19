ЦСКА выкупил права на футболиста «Эвертона» Влашича

Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Всего 21-летний полузащитник провел 31 матч (Российская премьер-лига — 25, Лига чемпионов — 6), забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.