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Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак» 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
«Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти — это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По «железным» — это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты», — цитирует владельца красно-белых «Чемпионат».
Он отметил, что Зе Луишем интересуются многие клубы, но самого предложения о трансфере пока не поступало.
«Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа», — сказал Федун.
19 июня «Спартак» объявил о расторжении контрактов с Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым.
Ранее экс-футболист Юрий Гаврилов назвал Глушакова истинным спартаковцем.
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Футбол , Юрий Гаврилов , Луиш Зе , Денис Глушаков , Леонид Федун , Спартак
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