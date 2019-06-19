Федун хочет отдать «Спартак» болельщикам

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что к 2023 году он хочет отдать клуб болельщикам красно-белых.

"Моя задача такая: в 2023 году я должен отдать "Спартак" болельщикам. Это моя идея фикс, я с сегодняшнего дня начинаю над ней работать. В начале июля я встречусь с болельщиками, мы с ними эту тему обсудим внимательно.

Я объясню, что человека нужно выбрать такого, который будет управлять. Нужно, чтобы то наследие, которое я оставляю: стадион, база, финансовая система и безубыточный бюджет — все работало на будущее "Спартака",

— цитирует Федуна "Чемпионат.com".

Функционер отметил, что в его планах — передача контрольного пакета акций некоммерческой организации, членами которой будут болельщики. Он добавил, что поклонники красно-белых будут иметь право голоса на выборах клуба.

"Я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в "Спартаке" уже не будет и моих личных денег.

Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три—пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранён и титульный контракт со спонсором",

— отметил Федун.

Ранее владелец "Спартака" рассказал о будущем еще двух игроков красно-белых.