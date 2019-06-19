Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федун хочет отдать «Спартак» болельщикам 

Газета.Ru + ещё 18 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что к 2023 году он хочет отдать клуб болельщикам красно-белых.
"Моя задача такая: в 2023 году я должен отдать "Спартак" болельщикам. Это моя идея фикс, я с сегодняшнего дня начинаю над ней работать. В начале июля я встречусь с болельщиками, мы с ними эту тему обсудим внимательно.
Я объясню, что человека нужно выбрать такого, который будет управлять. Нужно, чтобы то наследие, которое я оставляю: стадион, база, финансовая система и безубыточный бюджет — все работало на будущее "Спартака",
— цитирует Федуна "Чемпионат.com".
Функционер отметил, что в его планах — передача контрольного пакета акций некоммерческой организации, членами которой будут болельщики. Он добавил, что поклонники красно-белых будут иметь право голоса на выборах клуба.
"Я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в "Спартаке" уже не будет и моих личных денег.
Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три—пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранён и титульный контракт со спонсором",
— отметил Федун.
Ранее владелец "Спартака" рассказал о будущем еще двух игроков красно-белых.
Газета.Ru: последние новости
"Динамо" объявило о переходе защитника сборной Украины Два игрока "Спартака" могут продолжить карьеру в "Сочи" Представлен новый главный тренер сборной Испании
Комментарии
Футбол , Леонид Федун , Спартак , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хоккеист СКА перешёл в «Спартак»
Глушаков продолжит карьеру в Европе1
Назван новый главный тренер сборной Испании
Обвинившая Неймара в изнасиловании осталась без улик
Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение