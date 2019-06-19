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Московский «Спартак» покинет Боккетти 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил президент клуба Леонид Федун.
По его словам, контракт Боккетти со «Спартаком» содержит пункт, позволяющий беспрепятственно расторгнуть трудовое соглашение со спортсменом. Официальное объявление о его уходе из команды озвучат в ближайшее время.
32-летний итальянец перешел в «Спартак» в 2013 году из казанского «Рубина». Соглашение с Боккетти с московским клубом рассчитано до 2020 года.
19 июня стало известно, что московский «Спартак» также расторг контракт с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым, сообщила «Свободная пресса».
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Футбол , Денис Глушаков , Леонид Федун , Спартак , ФК "Рубин"
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