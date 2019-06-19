Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил президент клуба Леонид Федун.
По его словам, контракт Боккетти со «Спартаком» содержит пункт, позволяющий беспрепятственно расторгнуть трудовое соглашение со спортсменом. Официальное объявление о его уходе из команды озвучат в ближайшее время.
32-летний итальянец перешел в «Спартак» в 2013 году из казанского «Рубина». Соглашение с Боккетти с московским клубом рассчитано до 2020 года.
19 июня стало известно, что московский «Спартак» также расторг контракт с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым, сообщила «Свободная пресса».