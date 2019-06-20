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Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Газета.ru
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
По мнению 60-летнего специалиста, он надеется, что сможет помочь игроку добиться новых рекордов.
"В лондонском "Челси" я тренировал сильных футболистов. Однако работа с Роналду — это новый, эмоциональный уровень. Шаг вперед. Мне бы очень хотелось помочь ему побить новые рекорды", — заявил новый наставник "Юве" на пресс-конференции.
Сообщается, что сразу после пресс-конференции Сарри вылетит в Грецию, где встретится с 34-летним португальцем. Там Роналду проводит свой отпуск.
Ранее сообщалось, Сарри определился с трансферными целями "Ювентуса".
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