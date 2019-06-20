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По делу погибшего футболиста Салы провели арест 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британская полиция задержала мужчину в рамках расследования гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом сообщает «Би-би-си».
В среду 19 июня 64-летний мужчина, имя которого полиция не раскрывает, был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве вследствие противоправного действия. Он активно сотрудничает со следствием и был отпущен из-под стражи после допроса. В полиции призвали не спекулировать относительно личности задержанного.
Сала погиб вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном. Тело футболиста было найдено в феврале.
22 января 28-летний Сала отправился в Уэльс на частном самолете, однако судно пропало с радаров. Аппарат рухнул в воды пролива Ла-Манш. Перед вылетом игрок отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. Спустя три месяца после гибели футболиста умер его отец Орасио Сала. Мужчина скончался от сердечного приступа.
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