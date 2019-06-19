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Катар захотели лишить чемпионата мира по футболу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) захотело перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Об этом сообщает аргентинский телеканал TNT Sports.
По информации издания, на данный момент ФИФА проводит тайные встречи, целью которых является немедленный поиск замены страны-хозяйки турнира. Отмечается, что поменять место непросто, однако федерация делает для этого все возможное.
18 июня бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини задержали по делу о выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Функционера взяли под стражу для дачи свидетельских показаний по делу о коррупции во время выборов места проведения ЧМ. Позднее он был освобожден.
В августе 2018-го бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер признал жульничество при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. По его словам, победа заявки Катара стала возможной из-за давления со стороны Платини.
Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года. Турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах страны.
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Футбол , Мишель Платини , Йозеф Блаттер , УЕФА
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