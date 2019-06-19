«Милан» объявил о назначении нового главного тренера

"Милан" объявил о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера клуба, передает "Советский спорт".

"Милан" объявляет о назначении Марко Джампаоло новым главным тренером первой команды с 1 июля 2019 года. Соглашение с тренером будет действовать до 30 июня 2021 года с возможностью продления контракта до июня 2022 года", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайт "Милана".

Джампаоло заменил на посту главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо, который возглавил клуб в 2017 году.

Ранее сообщалось, что защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен попал в сферу интересов "Милана".