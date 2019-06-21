«Реал» отказался от Неймара

Бразильский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не будет переходить мадридский "Реал" , сообщает "Советский спорт".

По информации COPE, в данный момент у испанского гранда нет планов покупать нападающего и платить требуемые парижанами €300 млн Они также отказались от своего предложения в €100 млн Утверждалось, что "королевский клуб" готов бороться за Неймара и намеревался предложить "ПСЖ" €130 млн, а также отдать полузащитника Хамеса Родригеса или вингера Гарета Бэйла

Неймар переехал в Париж летом 2017 года из каталонской "Барселоны" за рекордные €222 млн, которые были прописаны в качестве отступных в его контракте.

Ранее сообщалось, что "Реал" отложил трансфер Килиана Мбаппе.