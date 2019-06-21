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«Реал» отказался от Неймара 

Газета.Ru + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бразильский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не будет переходить мадридский "Реал", сообщает "Советский спорт".
По информации COPE, в данный момент у испанского гранда нет планов покупать нападающего и платить требуемые парижанами €300 млн Они также отказались от своего предложения в €100 млн Утверждалось, что "королевский клуб" готов бороться за Неймара и намеревался предложить "ПСЖ" €130 млн, а также отдать полузащитника Хамеса Родригеса или вингера Гарета Бэйла.
Неймар переехал в Париж летом 2017 года из каталонской "Барселоны" за рекордные €222 млн, которые были прописаны в качестве отступных в его контракте.
Ранее сообщалось, что "Реал" отложил трансфер Килиана Мбаппе.
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Футбол , Гарет Бэйл , Реал , Советский спорт
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